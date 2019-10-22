Армия Киева за неделю выпустила по ДНР почти 10 тонн боеприпасов – СЦКК

07:50

Украинские военные за прошедшую неделю 167 раз нарушили действующее перемирие, обстреливая территорию ДНР. Об этом сообщило сегодня представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За период с 14 по 21 октября вооруженные формирования Украины 167 раз нарушили режим прекращения огня. Выпущено 2014 боеприпасов, общая масса боеприпасов составила 9,6 тонны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что противником применялись гаубицы, танковые орудия, минометы крупных калибров и другое вооружение. В результате обстрелов пострадал один мирный житель, повреждены 40 объектов инфраструктуры и жилья. ДАН