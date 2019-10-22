Российские туристы предпочли отечественный отдых загранице
08:14 22.10.2019 Источник: Lenta.ru
Москва оказалась самым популярным направлением среди российских путешественников для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщается в исследовании, подготовленным компанией «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales.
Оказалось, что 14 процентов всех бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, в то время как в Санкт-Петербург планируют отправиться восемь процентов путешественников. Далее в рейтинге следуют Сочи (четыре процента) и Стамбул (четыре процента).
Кроме того, по три процента бронирований пришлось на Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар и Прагу. В Минск в начале ноября решили поехать 2,5 процента россиян, а в Калининград, Ереван, Берлин, Тель-Авив и Бангкок по два процента туристов из России.
Также в списке оказались Пхукет (1,4 процента путешественников), Амстердам (один процент) и Милан (один процент).
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