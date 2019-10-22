0
0
74
НОВОСТИ

Российские туристы предпочли отечественный отдых загранице

08:14 22.10.2019 Источник: Lenta.ru

Москва оказалась самым популярным направлением среди российских путешественников для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщается в исследовании, подготовленным компанией «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales.

Оказалось, что 14 процентов всех бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, в то время как в Санкт-Петербург планируют отправиться восемь процентов путешественников. Далее в рейтинге следуют Сочи (четыре процента) и Стамбул (четыре процента).

Кроме того, по три процента бронирований пришлось на Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар и Прагу. В Минск в начале ноября решили поехать 2,5 процента россиян, а в Калининград, Ереван, Берлин, Тель-Авив и Бангкок по два процента туристов из России.

Также в списке оказались Пхукет (1,4 процента путешественников), Амстердам (один процент) и Милан (один процент).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:43 22.10.2019
Сирийские курды забросали уезжающих американских военных картошкой
0
6
08:39 22.10.2019
Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство Израиля
0
22
08:28 22.10.2019
Facebook заблокировал российские аккаунты под предлогом угрозы вмешательства в выборы в США
0
49
08:20 22.10.2019
Движение "За права человека" намерено продолжить работу даже после решения суда о его ликвидации
0
58
08:18 22.10.2019
В России подскочили цены на загородное жилье
0
63
07:50 22.10.2019
Армия Киева за неделю выпустила по ДНР почти 10 тонн боеприпасов – СЦКК
0
117
07:36 22.10.2019
Около 60% россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране - опрос
0
124
07:23 22.10.2019
Трамп хотел бы заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем
0
126
07:14 22.10.2019
МЧС возобновил активную поисковую операцию в районе прорыва дамбы в Красноярском крае
0
129
07:00 22.10.2019
Трамп считает, что политика Обамы привела к началу операции ВКС РФ в Сирии
0
163

Возврат к списку