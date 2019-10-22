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В России подскочили цены на загородное жилье

08:18 22.10.2019 Источник: Lenta.ru

Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».

Самый заметный рост — на 12 процентов за год — отмечался в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане. Средняя стоимость загородного дома в регионах составила, соответственно, 2,5 миллиона рублей, 2,3 миллиона и 2,05 миллиона рублей. Снижение зафиксировано только в Воронежской области — дома в регионе подешевели на один процент, до 1,29 миллиона рублей за дом.

Средняя стоимость загородного дома в Московской области составила 4,1 миллиона рублей (плюс три процента за год). Аналогичный показатель зафиксирован в Крыму. В пятерку регионов с самыми дорогими домами вошли также Калининградская область (3,7 миллиона), Краснодарский край (3,27 миллиона) и Ленинградская область (3,02 миллиона рублей за дом).

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