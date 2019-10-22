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Движение "За права человека" намерено продолжить работу даже после решения суда о его ликвидации

08:20 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Как сказал в эфире «Эха Москвы» глава одной из старейших в России правозащитных структур Лев Пономарев, они лишь откажутся от регистрации юридического лица.

Лев Пономарев добавил, что не сомневается в решении Верховного суда о ликвидации организации. На прошлой неделе Минюст подал соответствующий иск. В министерстве говорят, что причиной стали многочисленные нарушения.

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