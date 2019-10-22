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Facebook заблокировал российские аккаунты под предлогом угрозы вмешательства в выборы в США

08:28 22.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Facebook усовершенствовал методы противодействия зарубежному влиянию на избирательные процессы в США. Об этом NBC News заявил создатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, дезинформацией во многом занимается Россия. Компании пришлось, например, из-за таких подозрений удалить четыре группы аккаунтов, связанных с РФ и Ираном.

В 2020 году, когда Америка опять будет выбирать президента, Иран, Китай и РФ могут нарастить подобную активность, предположил Цукерберг.

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