Facebook заблокировал российские аккаунты под предлогом угрозы вмешательства в выборы в США

08:28 Источник: РОСБАЛТ

Facebook усовершенствовал методы противодействия зарубежному влиянию на избирательные процессы в США. Об этом NBC News заявил создатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, дезинформацией во многом занимается Россия. Компании пришлось, например, из-за таких подозрений удалить четыре группы аккаунтов, связанных с РФ и Ираном.

В 2020 году, когда Америка опять будет выбирать президента, Иран, Китай и РФ могут нарастить подобную активность, предположил Цукерберг.