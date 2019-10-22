Российские вертолеты прилетели на бывшую военную базу США в Сирии
09:00 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный аэродром Табка в провинция Ракка на севере Сирии принял вертолеты ВКС России, безопасность этого стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, передает корреспондент ТАСС.
В 2014 году, во время гражданской войны в Сирии, построенный 50 лет назад аэродром под Табкой захватили террористы из запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сил демократической Сирии" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. После этого на протяжении более чем двух лет город Табка со всей провинцией находился под контролем СДС, а на аэродроме появилась американская военная база.
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