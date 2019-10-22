США готовы к военным действиям против Турции - Помпео
09:05 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы
США готовы к военным действиям против Турции, заявил госсекретарь Майкл Помпео. При этом в интервью телеканалу CNBC он не уточнил, какие действия Анкары могут вынудить президента Трампа принять решение о силовом сценарии. Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать, в первую очередь, дипломатические инструменты.
США ввели санкции против Турции после начала военной операции на севере Сирии. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. Эхо Москвы
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