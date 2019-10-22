0
0
120
НОВОСТИ

США готовы к военным действиям против Турции - Помпео

09:05 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы

США готовы к военным действиям против Турции, заявил госсекретарь Майкл Помпео. При этом в интервью телеканалу CNBC он не уточнил, какие действия Анкары могут вынудить президента Трампа принять решение о силовом сценарии. Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать, в первую очередь, дипломатические инструменты. 

США ввели санкции против Турции после начала военной операции на севере Сирии. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:21 22.10.2019
Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии
0
0
10:05 22.10.2019
Поставщики проинформировали торговые сети о росте цен на гречку
0
44
10:00 22.10.2019
Электронные ПТС могут привести к росту мошенничеств - СМИ
0
54
09:32 22.10.2019
Окончание холодной войны было общей победой, но Запад приписал ее себе - Горбачев
0
92
09:20 22.10.2019
Захарова назвала фейком заявление Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США
0
103
09:00 22.10.2019
Российские вертолеты прилетели на бывшую военную базу США в Сирии
0
160
08:53 22.10.2019
На Ставрополье создадут площадку для совместной работы "Лидеров России"
0
141
08:49 22.10.2019
Глава Госдепа США доволен работой на "украинском направлении"
0
168
08:43 22.10.2019
Сирийские курды забросали уезжающих американских военных картошкой
0
152
08:39 22.10.2019
Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство Израиля
0
154

Возврат к списку