Захарова назвала фейком заявление Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД России ответил Цукербергу на обвинения во вмешательстве в американские выборы. Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала заявление фейком.

«Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», — написала официальный представитель МИДа.



Ранее Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что компания зафиксировала попытки вмешательства в выборы США со стороны России, Китая и Ирана. Facebook заявил о блокировке аккаунтов из этих стран в рамках борьбы с зарубежным влиянием. Говорит Москва

