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НОВОСТИ

Захарова назвала фейком заявление Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США

09:20 22.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД России ответил Цукербергу на обвинения во вмешательстве в американские выборы. Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала заявление фейком.

«Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», — написала официальный представитель МИДа.

Ранее Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что компания зафиксировала попытки вмешательства в выборы США со стороны России, Китая и Ирана. Facebook заявил о блокировке аккаунтов из этих стран в рамках борьбы с зарубежным влиянием.  Говорит Москва

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