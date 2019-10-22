Окончание холодной войны было общей победой, но Запад приписал ее себе - Горбачев

09:32 Источник: RNS

Окончание холодной войны было общей победой, несмотря на то, что западные страны приписали победу себе, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликовал «Горбачев-фонд».

«Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», — рассказал он.



Горбачев отметил, что при этом западные страны «не подумали», как это будет воспринято в России, которая столько сделала для прекращения холодной войны и гонки вооружений. RNS

