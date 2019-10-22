Глава Госдепа США доволен работой на "украинском направлении"

08:49 Источник: REGNUM

Глава государственного департамента США Майк Помпео удовлетворён работой ведомства на «украинском направлении». Об этом он заявил 21 октября в интервью телеканалу CNBC.

Чиновник рассказал о направлениях американской политики на Украине.

«Мы пытались уменьшить уровень коррупции. Мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений…», — сообщил Помпео.

Глава госдепа добавил, что обсуждал эти вопросы с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

«Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали», — подытожил он.