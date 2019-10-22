Глава Госдепа США доволен работой на "украинском направлении"
08:49 22.10.2019 Источник: REGNUM
Глава государственного департамента США Майк Помпео удовлетворён работой ведомства на «украинском направлении». Об этом он заявил 21 октября в интервью телеканалу CNBC.
Чиновник рассказал о направлениях американской политики на Украине.
«Мы пытались уменьшить уровень коррупции. Мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений…», — сообщил Помпео.
Глава госдепа добавил, что обсуждал эти вопросы с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
«Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали», — подытожил он.
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