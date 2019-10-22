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НОВОСТИ

Электронные ПТС могут привести к росту мошенничеств - СМИ

10:00 22.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация. Сейчас система не обязывает собственника машины указывать себя в ЭПТС, а граждане не могут узнать внесенные в ЭПТС данные об автомобиле, в том числе о его лизинге или залоге. В итоге, приобретая автомобиль, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник.

Это может стать проблемой даже при покупке нового автомобиля, предупреждают на рынке.  Коммерсантъ

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