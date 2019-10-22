Постпредство РФ посоветовало НАТО приобрести учебники истории вместо утепленной военной формы

10:32 Источник: РБК

В постпредстве России при НАТО посоветовали Североатлантическому альянсу приобрести книги об истории Второй мировой войны вместо военной формы, предназначенной для проведения операций при температуре 40 градусов ниже ноля.

Как следует из сообщения, НАТО намерено приобрести 78 тыс. комплектов зимней военной формы на сумму € 70 млн.



В марте этого года главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кёртис Скаппаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике. РБК