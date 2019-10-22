Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии

10:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неназванный российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии в "Твиттере".

"Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - говорится в сообщении.



Вертолет службы спасения облетел судно, сейчас туда выдвигаются спасательные катера. Экипажу удалось частично запустить двигатели.

