Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии
10:21 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неназванный российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии в "Твиттере".
"Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - говорится в сообщении.
Вертолет службы спасения облетел судно, сейчас туда выдвигаются спасательные катера. Экипажу удалось частично запустить двигатели.
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