Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно - Росморречфлот
11:20 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский ледокол "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту, сообщил ТАСС во вторник представитель Росморречфлота.
"Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена", - сказал собеседник. Он уточнил, что после включения оборудования "произошла самовольная подача сигнала".
Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).
Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта.
Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wrtsil в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.
НОВОСТИ
- 11:32 22.10.2019
- НАСА не хочет допускать ситуации, при которой американских астронавтов не будет на МКС
- 11:05 22.10.2019
- Россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд рублей
- 11:00 22.10.2019
- РУСАЛ за 10 лет переработал около 50% образованных отходов алюминиевого производства
- 10:32 22.10.2019
- Постпредство РФ посоветовало НАТО приобрести учебники истории вместо утепленной военной формы
- 10:21 22.10.2019
- Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии
- 10:05 22.10.2019
- Поставщики проинформировали торговые сети о росте цен на гречку
- 10:00 22.10.2019
- Электронные ПТС могут привести к росту мошенничеств - СМИ
- 09:32 22.10.2019
- Окончание холодной войны было общей победой, но Запад приписал ее себе - Горбачев
- 09:20 22.10.2019
- Захарова назвала фейком заявление Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США
- 09:05 22.10.2019
- США готовы к военным действиям против Турции - Помпео
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать