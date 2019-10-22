Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно - Росморречфлот

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский ледокол "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту, сообщил ТАСС во вторник представитель Росморречфлота.

"Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена", - сказал собеседник. Он уточнил, что после включения оборудования "произошла самовольная подача сигнала".



Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).



Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта.



Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wrtsil в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.

