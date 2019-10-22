НАСА не хочет допускать ситуации, при которой американских астронавтов не будет на МКС
11:32 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАСА не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.
"Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС. Это означает, что даже если мы добьемся успеха с коммерческими кораблями (разрабатываемыми американскими компаниями SpaceX и Boeing - прим. ТАСС), мы хотели бы, чтобы партнерство продолжалось, чтобы американские астронавты продолжали использовать российские "Союзы", а российские космонавты могли использовать коммерческие корабли США. Так мы сможем поддержать и российское, и американское присутствие на МКС даже в случае неудачи", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС о вероятности того, что на МКС не будет американских астронавтов из-за отсутствия нового контракта с Россией на их доставку на кораблях "Союз" и неимения у США своих собственных космических кораблей.
"Мы очень надеемся, что партнерство продолжится. Если коммерческие корабли не будут готовы в первой половине следующего года, наши американские астронавты вернутся домой в октябре следующего года", - отметил Брайденстайн.
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