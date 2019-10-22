Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
12:00 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики. Об этом он сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции в Анкаре.
"Если они [США] не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени порядка 700-800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22:00 (совпадает с мск) с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс. [бойцов]", - отметил он.
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