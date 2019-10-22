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НОВОСТИ

В России упал спрос на бензин - СМИ

12:05 22.10.2019 Источник: Известия

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков. Даже такой небольшой процент для рынка — серьезная цифра, за последние 10 лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%.

Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево –– транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ.

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