Дело режиссера Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"В Мещанский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Серебренникова и других обвиняемых", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Она уточнила, что в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание. Судебный процесс по делу начнется заново.

