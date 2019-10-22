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НОВОСТИ

Белоруссия и Китай планируют развивать сотрудничество в военной сфере

13:20 22.10.2019 Источник: Интерфакс

Белоруссия и Китай отмечают необходимость развивать сотрудничество в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

По информации ведомства, в ходе визита в Китай глава Минобороны Андрей Равков встретился с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

"Стороны подчеркнули важность укрепления и развития партнерских отношений между нашими странами в военной сфере, прежде всего, в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках военной составляющей Шанхайской организации сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

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