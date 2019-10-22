Кремлю неизвестно о планах расширения списка СМИ-иноагентов - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремлю неизвестно о планах по расширению списка СМИ-иноагентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос, планируется ли внести в этот перечень издание The Bell.



Пресс-секретарь главы государства также переадресовал в Министерство юстиции РФ вопрос о практике применения законодательства об НКО-иноагентах в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В ответ на просьбу прокомментировать внесение фонда в перечень НКО-иноагентов на основании всего нескольких переводов средств из-за рубежа он заявил: "Этот вопрос нужно адресовать в Минюст, было бы неверно, если бы я его комментировал".

