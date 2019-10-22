Законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования внесен в Госдуму

15:00 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования. Это инициатива правительства. При этом речь идет о заявителях или их родственниках, которые постоянно проживают на территории России. Эхо Москвы