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Законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования внесен в Госдуму

15:00 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования. Это инициатива правительства. При этом речь идет о заявителях или их родственниках, которые постоянно проживают на территории России.  Эхо Москвы

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