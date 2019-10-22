Вооруженный человек в Осло угнал "скорую" и совершил наезд на людей
15:12 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный угнал автомобиль скорой помощи на севере норвежской столицы и сбил несколько человек. Как сообщает во вторник полиция, злоумышленник задержан.
"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали правоохранители в "Твиттере".
В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.
Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. По данным телеканала Эн-эр-ко, управляемый злоумышленником автомобиль сбил детскую коляску, ребенок госпитализирован.
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