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Вооруженный человек в Осло угнал "скорую" и совершил наезд на людей

15:12 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный угнал автомобиль скорой помощи на севере норвежской столицы и сбил несколько человек. Как сообщает во вторник полиция, злоумышленник задержан.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали правоохранители в "Твиттере".

В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.

Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. По данным телеканала Эн-эр-ко, управляемый злоумышленником автомобиль сбил детскую коляску, ребенок госпитализирован.

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