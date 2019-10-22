Возле прорванной в Красноярском крае дамбы нашли сейф с золотом
15:32 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Сейф с золотом нашли возле прорванной в Красноярском крае дамбы. Стоимость драгоценного металла оценивается в 50 с лишним миллионов рублей.
О наличии такого сейфа в ходе допроса рассказал директор предприятия ООО «Сисим», который является главным фигурантом уголовного дела об обрушении дамб на реке Сейба. Он хранился в одном из строений, разрушенном потоками воды. Силовики нашли ящик после осушения одной из заводей.
Внутри обнаружили девять колб с золотом с неповрежденными пломбами, а также четырнадцать опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Общий вес находки составил 18 килограммов. Драгоценный металл уже изъяли и приобщили к уголовному делу. Следствие будет обращаться в суд, чтобы на золото наложили арест. Впоследствии его могут использовать для возмещения исковых требований со стороны потерпевших.
В результате прорыва каскада незаконно возведенных дамб и затопления общежитий погибли 17 человек. Утром во вторник возобновились поиски пяти пропавших рабочих. Эхо Москвы
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