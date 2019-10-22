Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли и ее природные богатства - Асад

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. Об этом, как сообщило агентство САНА, он заявил во вторник во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб.

"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - цитирует агентство сирийского лидера.

