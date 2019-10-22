В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина
16:32 22.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.
По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.
Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары. Русская служба Би-би-си
Новости
- 17:40 22.10.2019
- Путин наградил главу следственной группы по делу "Зимней вишни"
- 17:12 22.10.2019
- В результате аварии на руднике "Таймырском" погибли три человека
- 17:00 22.10.2019
- Полиция Джакарты сорвала нападение на политиков во время инаугурации президента - СМИ
- 16:12 22.10.2019
- Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли и ее природные богатства - Асад
- 16:00 22.10.2019
- Около 50 российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление
- 15:32 22.10.2019
- Возле прорванной в Красноярском крае дамбы нашли сейф с золотом
- 15:12 22.10.2019
- Вооруженный человек в Осло угнал "скорую" и совершил наезд на людей
- 15:00 22.10.2019
- Законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без собеседования внесен в Госдуму
- 14:32 22.10.2019
- Число бюджетных мест в медвузах следует увеличить на 3-8 тыс. - Скворцова
- 14:12 22.10.2019
- В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать