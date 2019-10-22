Полиция Джакарты сорвала нападение на политиков во время инаугурации президента - СМИ
17:00 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Джакарты предотвратила нападение на правительственных чиновников во время церемонии инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо, которая прошла 20 октября. Об этом во вторник сообщила газета "Джакарта пост".
По ее данным, злоумышленники намеревались обстрелять колонну политиков из рогаток резиновыми шариками, начиненными взрывчаткой, а также натравить обезьян, чтобы саботировать церемонию.
Всего полиции удалось задержать шестерых злоумышленников, в отношении которых начато расследование. Если их вина будет доказана, их могут приговорить к тюремному заключению на срок от пяти до 20 лет.
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