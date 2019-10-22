Путин и Эрдоган беседуют уже пять часов...
18:58 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи длятся уже пять часов. Пресс-конференцию в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" ожидают около 140 журналистов, в основном из России и Турции, а также из других стран. В зале, где Путин и Эрдоган выступят перед СМИ, выставлены порядка 20 камер различных телеканалов, среди которых BBC News, CNN, Al Jazeera. и др.
Для журналистов в пресс-центре традиционно работает буфет, где подают шашлычки из красной рыбы в травах, шашлычки из курицы, бургеры с бараниной, клаб-сэндвичи, пирожки, печенье, фрукты и мороженое. Однако в последние часы буфет пустует: журналисты дожидаются в зале для пресс- конференции выхода лидеров, который может произойти в любой момент.
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