Сенат США проголосовал за вхождение Северной Македонии в НАТО
20:30 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велось на сайте верхней палаты. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.
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