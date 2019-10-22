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НОВОСТИ

Сенат США проголосовал за вхождение Северной Македонии в НАТО

20:30 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велось на сайте верхней палаты. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

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