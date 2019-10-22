Президент Беларуси обеспокоен появлением американских танков в Литве

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Белоруссией бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

"Это (полигон Пабраде в 15 км от границы Белоруссии - прим. ТАСС) один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.