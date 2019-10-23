Америка не будет воевать с Турцией на территории Сирии - Госдеп

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Турция условились не вести боевые действия друг против друга в Сирии. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он отметил, что между Анкарой и Вашингтоном было зафиксировано понимание на этот счет. "Они бы не вступали в боевые столкновения с американскими войсками. Прежде всего было понимание, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия независимо от происходящего", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.