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НОВОСТИ

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в США

07:24 23.10.2019 Источник: Интерфакс

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан во вторник утром американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида), сообщает Miami Herald.

Источники издания подтвердили, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) взяли Билалова под стражу рано утром во вторник.

Пресс-секретарь Интерпола в Вашингтоне не смог ответить на запрос газеты.

"К сожалению, Интерпол в Вашингтоне не имеет никакой информации, чтобы поделиться в отношении Билалова", - сказала пресс-секретарь Ванесса Аллен в заявлении Miami Herald.

Представитель ICE также не смог сообщить никаких подробностей ареста Билалова.

Отмечается, что Билалов жил с женой и новорожденным ребенком. Его адвокат не ответил на телефонный звонок с просьбой прокомментировать ситуацию.

В период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи по фактам выявленных злоупотреблений со стороны руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), расходования свыше 275 млн рублей вопреки интересам государства, а также их хищения, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а в отношении гендиректора ОАО "КСК" Ахмеда Билалова - уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).


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