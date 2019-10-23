Российская военная полиция приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа

07:35 Источник: Интерфакс

Военная полиция Вооруженных сил РФ в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который в октябре перешел под контроль Дамаска, сообщил журналистам представитель военной полиции.

"Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат", - сказал российский офицер.

Еще 10 дней назад, добавил он, этот район патрулировали американские военные, которых с началом турецкой военной операции на севере Сирии командование вывело в направлении иракской границы.

По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок, которые выступили на стороне Анкары в рамках ее операции в Сирии. Целью операции, о начале которой было объявлено 9 октября, является создание буферной зоны вдоль турецкой границы.

"Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии", - сказал российский офицер.