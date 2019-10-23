Украинская сторона в СЦКК проигнорировала требования Донецка прекратить огонь по Васильевке

07:39

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 22 октября с пяти часов вечера выпустили по району села Васильевка под Ясиноватой 170 боеприпасов, обстрелы продолжаются. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел продолжается более часа и ведется с двух направлений – населенных пунктов Каменка и Новоселовка Вторая. На данный момент со стороны ВФУ выпущено 170 боеприпасов, среди них 16 мин калибром 82 мм, 10 снарядов из БМП-1, 125 – из БМП-2, 19 гранат СПГ и АГС», — отметили в представительстве.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях в селе Васильевка на текущий момент отсутствует. «Представительство ДНР в СЦКК через миссию ОБСЕ неоднократно запрашивало от украинской стороны немедленного прекращения огня, однако обстрелы продолжаются», — говорится в заявлении. ДАН