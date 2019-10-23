0
0
148
НОВОСТИ

Украинская сторона в СЦКК проигнорировала требования Донецка прекратить огонь по Васильевке

07:39 23.10.2019

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 22 октября с пяти часов вечера выпустили по району села Васильевка под Ясиноватой 170 боеприпасов, обстрелы продолжаются. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел продолжается более часа и ведется с двух направлений – населенных пунктов Каменка и Новоселовка Вторая. На данный момент со стороны ВФУ выпущено 170 боеприпасов, среди них 16 мин калибром 82 мм, 10 снарядов из БМП-1, 125 – из БМП-2, 19 гранат СПГ и АГС», — отметили в представительстве.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях в селе Васильевка на текущий момент отсутствует. «Представительство ДНР в СЦКК через миссию ОБСЕ неоднократно запрашивало от украинской стороны немедленного прекращения огня, однако обстрелы продолжаются», — говорится в заявлении. ДАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 23.10.2019
Стоимость проекта высокоскоростной магистрали из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей
0
2
09:00 23.10.2019
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова
0
22
08:47 23.10.2019
Путин наградил главу следствия по делу о "массовых беспорядках" в Москве за "заслуги в укреплении законности"
0
64
08:41 23.10.2019
Поверенный США в Украине дал показания против Трампа
0
67
08:33 23.10.2019
В России для космических туристов построят специальный корабль
0
71
08:19 23.10.2019
Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса
0
97
08:11 23.10.2019
Лавров: Военная операция Турции в Сирии прекращается
0
116
07:48 23.10.2019
Республики Донбасса не видят своего будущего без сотрудничества с Россией – общественник
0
137
07:35 23.10.2019
Российская военная полиция приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа
0
158
07:24 23.10.2019
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в США
0
181

Возврат к списку