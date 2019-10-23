Республики Донбасса не видят своего будущего без сотрудничества с Россией – общественник
07:48 23.10.2019
Жители Народных Республик Донбасса не видят своего будущего без тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом ЛИЦ заявила руководитель общественной приемной Лутугинского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Наталья Гречуха.
"Для ЛНР и ДНР важно не терять время и продолжать интеграцию с Россией. Чем крепче будет эта взаимосвязь, тем сильнее будет позиция Донбасса. Положение Украины на мировой арене уже довольно шаткое, поэтому препятствовать волеизъявлению жителей Народных Республик Донбасса Киев не сможет так открыто", – отметила она.
Гречуха добавила, что "на данный момент мы продолжаем интеграцию с Российской Федерацией и будем продолжать, параллельно развиваясь и восстанавливая экономику Республики".
"За последние пять лет наша связь с Россией стала крепче. С 2014 года проведено множество совместных проектов и мероприятий. Донбасс не видит своего существования без сотрудничества с этой братской страной, так как эта связь существует веками, и по-другому быть не может", – подчеркнула активист ОД "Мир Луганщине". ЛуганскИнформЦентр
НОВОСТИ
- 09:05 23.10.2019
- Стоимость проекта высокоскоростной магистрали из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей
- 09:00 23.10.2019
- Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова
- 08:47 23.10.2019
- Путин наградил главу следствия по делу о "массовых беспорядках" в Москве за "заслуги в укреплении законности"
- 08:41 23.10.2019
- Поверенный США в Украине дал показания против Трампа
- 08:33 23.10.2019
- В России для космических туристов построят специальный корабль
- 08:19 23.10.2019
- Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса
- 08:11 23.10.2019
- Лавров: Военная операция Турции в Сирии прекращается
- 07:39 23.10.2019
- Украинская сторона в СЦКК проигнорировала требования Донецка прекратить огонь по Васильевке
- 07:35 23.10.2019
- Российская военная полиция приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа
- 07:24 23.10.2019
- Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать