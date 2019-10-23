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НОВОСТИ

Республики Донбасса не видят своего будущего без сотрудничества с Россией – общественник

07:48 23.10.2019

Жители Народных Республик Донбасса не видят своего будущего без тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом ЛИЦ заявила руководитель общественной приемной Лутугинского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Наталья Гречуха.

"Для ЛНР и ДНР важно не терять время и продолжать интеграцию с Россией. Чем крепче будет эта взаимосвязь, тем сильнее будет позиция Донбасса. Положение Украины на мировой арене уже довольно шаткое, поэтому препятствовать волеизъявлению жителей Народных Республик Донбасса Киев не сможет так открыто", – отметила она.

Гречуха добавила, что "на данный момент мы продолжаем интеграцию с Российской Федерацией и будем продолжать, параллельно развиваясь и восстанавливая экономику Республики".

"За последние пять лет наша связь с Россией стала крепче. С 2014 года проведено множество совместных проектов и мероприятий. Донбасс не видит своего существования без сотрудничества с этой братской страной, так как эта связь существует веками, и по-другому быть не может", – подчеркнула активист ОД "Мир Луганщине".   ЛуганскИнформЦентр

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