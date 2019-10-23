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Лавров: Военная операция Турции в Сирии прекращается

08:11 23.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений.

По итогам российско-турецких переговоров подписан совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Так, стороны подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции. Также они высказались в поддержку Аданского соглашения. Лидеры двух стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять «сепаратистским устремлениям» на сирийской территории.

В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

Кроме того, стороны указали на важное значение Аданского соглашения и договорились, что Россия будет содействовать осуществлению этого соглашения в современных условиях.

В меморандуме также отмечается, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Россия и Турция также договорились продолжить работу над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны». Стороны намерены поддерживать деятельность конституционного комитета.

Также, согласно документу, будет создан совместный механизм мониторинга и верификации «для обзора и координации осуществления данного меморандума».

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