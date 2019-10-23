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Стоимость проекта высокоскоростной магистрали из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей

09:05 23.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб. При этом как минимум 600 млрд руб. должен предоставить бюджет в виде капитальных грантов концессионеру и займа из ФНБ. Также обсуждается бюджетное субсидирование купона по зеленым облигациям ОАО РЖД на строительство участка Москва—Петербург на сумму свыше 300 млрд руб.

По мнению экспертов, если подходить к стройке экономно, то 600 млрд руб. господдержки должно хватить.  Коммерсантъ

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