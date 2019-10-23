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Посол Украины раскритиковал правительство Германии за отказ признать голодомор геноцидом

09:20 23.10.2019 Источник: Lenta.ru

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии за отказ признать голодомор геноцидом украинского народа. Свою позицию он высказал агентству УНИАН.

Дипломат утверждает, что аргументы немецких скептиков в этом вопросе «не выдерживают серьезной критики». В частности, Мельник не согласен с позицией, что голод 1932-1933 годов охватил не только территорию Украины, а термин «геноцид» не был определен в международном праве до 1948 года. Он заявил, что «историческая правда на стороне Украины, а голодомор непосредственно касается и самой Германии», которая знала о масштабах бедствия, якобы устроенного Сталиным.

22 октября госминистр немецкого МИД Михаэль Рот заявил, что правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода геноцидом украинского народа, несмотря на то, что это была «страшная, ужасающая гуманитарная катастрофа»

Незадолго до этого в МИД России отказались признавать голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку это «не имеет ничего общего с историческими фактами». В ведомстве указали, что голод стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».

Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931-1932 годах. Жертвами голода по всей стране считаются около восьми миллионов человек.  Lenta.Ru

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