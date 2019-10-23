Временные дамбы установили на месте прорыва в Красноярском крае
10:00 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На месте прорыва дамб в Красноярском крае построили временные сооружения. Это сделано для того, чтобы понизился уровень в реке Сисим.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, временными дамбами удалось отсечь заводь от основного русла.
Ночью 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло каскадное разрушение пяти незаконно возведённых дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна из воды камней и глины смыла два общежития вахтовиков. Погибли 17 человек, судьба трёх неизвестна. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц». Арестованы гендиректор артели, начальник и мастер участка. Говорит Москва
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