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Налоги для малого бизнеса не будут поднимать до 2024 года - Минфин

10:05 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минфине пообещали не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года. Глава ведомства Антон Силуанов также напомнил о существовании такой формы бизнеса, как самозанятость.

Министр в эфире «Первого канала» добавил, что эта форма очень востребована и является «технологией будущего». «Зарегистрировался - заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% - если услуга оказана предприятию», — сказал Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что налоговой службе необходимо создать систему выявления предприятий, переводящих работников на данную форму с целью уклонения от уплаты налогов.  Говорит Москва

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