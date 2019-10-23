Налоги для малого бизнеса не будут поднимать до 2024 года - Минфин

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минфине пообещали не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года. Глава ведомства Антон Силуанов также напомнил о существовании такой формы бизнеса, как самозанятость.

Министр в эфире «Первого канала» добавил, что эта форма очень востребована и является «технологией будущего». «Зарегистрировался - заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% - если услуга оказана предприятию», — сказал Силуанов.



Глава Минфина подчеркнул, что налоговой службе необходимо создать систему выявления предприятий, переводящих работников на данную форму с целью уклонения от уплаты налогов. Говорит Москва

