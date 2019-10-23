Государственное телевидение Китая не будет транслировать игры НБА

10:20 Источник: Газета.Ru

Китайское государственное телевидение бойкотирует игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Государственное ТВ не транслирует ночь открытия НБА в Китае, сообщает ESPN.

Телевизионная сеть приостановила все трансляции баскетбольного турнира вскоре после того, как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори в октябре написал в Twitter пост в поддержку протестующих против демократии в Гонконге. Газета.Ru

