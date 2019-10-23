Подчуфарова сравнила российский спорт с шапито

10:32

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила своё намерение выступать за сборную Словении. По её словам, она сама хозяйка своей жизни и карьеры, поэтому не стремится всем нравиться и не ждёт одобрения.

"В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном", — цитирует спортсменку РИА Новости-Спорт.



Подчуфарова подчеркнула, что, несмотря на серьёзные перемены в карьере, с уважением относится ко всем наставникам, с которыми работала.



Ранее News.ru сообщал, что по мнению президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, Подчуфарова перешла в сборную Словении, чтобы избежать конкуренции за право участия в Кубке мира.

