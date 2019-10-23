Песков предупредил, что если курды не отойдут, то попадут под каток турецкой армии
11:05 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.
По его словам, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.
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