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Двое задержаны и четверо объявлены в розыск после стрельбы в хуторе под Ростовом-на-Дону

11:20 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы в Ростовской области задержали двух человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка, где погибли пять человек, еще четверо объявлены в розыск, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых", - сказал собеседник агентства.

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