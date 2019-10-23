Двое задержаны и четверо объявлены в розыск после стрельбы в хуторе под Ростовом-на-Дону

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы в Ростовской области задержали двух человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка, где погибли пять человек, еще четверо объявлены в розыск, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых", - сказал собеседник агентства.

