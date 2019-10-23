Реалити-шоу в мужском монастыре запустит телеканал "Спас"

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в мужском монастыре. Съёмки программы «Остров» будут проходить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

«Здесь только ты и бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни», — говорится в анонсе шоу.



Участникам предлагается месяц жить в Ниловой пустыни, выполнять послушания и «найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят». Съёмки начнутся в ноябре. Говорит Москва

