Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес - СМИ
12:20 23.10.2019
Силы Росгвардии республики Коми оцепили станцию Шиес, где идут акции против строительства самой большой в Европе свалки, сообщает "Новая газета". Усиление прибыло около четырех утра.
По словам активистов, из Сыктывкара приехали 30 бойцов ОМОН с полевой кухней. Станция блокирована, никого не впускают и не выпускают. Под прикрытием Росгвардии на стройку в Шиесе прошли бензовозы с соляркой.
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