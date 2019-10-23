В США потребовали от России предоставить доказательства вины Уилана

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США потребовали от России освободить Уилана или предоставить доказательства вины. Американца в Москве обвиняют в шпионаже. Он был задержан в декабре прошлого года.

В Палате представителей накануне одобрили резолюцию, в которой говорится о необходимости «предоставить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остаётся под стражей». В документе также значится призыв к Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео оказывать давление на Москву, чтобы добиться справедливого судебного разбирательства.



Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Помимо американского гражданства он имеет британский, ирландский и канадский паспорта. Говорит Москва

