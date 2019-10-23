0
0
9
НОВОСТИ

В США потребовали от России предоставить доказательства вины Уилана

12:05 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США потребовали от России освободить Уилана или предоставить доказательства вины. Американца в Москве обвиняют в шпионаже. Он был задержан в декабре прошлого года.

В Палате представителей накануне одобрили резолюцию, в которой говорится о необходимости «предоставить неограниченный консульский доступ к Полу Уилану, пока он остаётся под стражей». В документе также значится призыв к Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео оказывать давление на Москву, чтобы добиться справедливого судебного разбирательства.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Помимо американского гражданства он имеет британский, ирландский и канадский паспорта.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:02 23.10.2019
Афганистан включен в повестку встречи военных министров НАТО
0
16
12:00 23.10.2019
Реалити-шоу в мужском монастыре запустит телеканал "Спас"
0
22
11:32 23.10.2019
Может быть прекращена работа "Комитета за гражданские права"
0
68
11:20 23.10.2019
Двое задержаны и четверо объявлены в розыск после стрельбы в хуторе под Ростовом-на-Дону
0
95
11:05 23.10.2019
Песков предупредил, что если курды не отойдут, то попадут под каток турецкой армии
0
125
11:00 23.10.2019
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
0
114
10:32 23.10.2019
Подчуфарова сравнила российский спорт с шапито
0
171
10:20 23.10.2019
Государственное телевидение Китая не будет транслировать игры НБА
0
163
10:05 23.10.2019
Налоги для малого бизнеса не будут поднимать до 2024 года - Минфин
0
236
10:00 23.10.2019
Временные дамбы установили на месте прорыва в Красноярском крае
0
175

Возврат к списку