Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд - Путин
12:32 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила 20 млрд долларов. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка. Он напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента.
"Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов", - сказал Путин.
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