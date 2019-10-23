Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд - Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила 20 млрд долларов. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка. Он напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента.

"Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов", - сказал Путин.

