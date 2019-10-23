0
0
112
НОВОСТИ

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию

13:00 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявление об эвакуации сотрудников прозвучало в здании Совета Федерации из-за подгоревшего в буфете мяса, передает корреспондент ТАСС из здания верхней палаты парламента.

"В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения", - прозвучало из динамиков объявление. Всех попросили выйти на улицу, взяв документы и ценные вещи.

При этом пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.

Как сказал журналистам один из представителей оперативных служб, в буфете подгорело мясо. "Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте", - сказал собеседник агентства.

При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 23.10.2019
Остановка операции "Источник мира" не означает полного ухода Турции из Сирии - Чавушоглу
0
25
13:20 23.10.2019
В Британии в грузовике обнаружили 39 тел
0
53
13:05 23.10.2019
Рабочие рудника "Таймырский", по предварительной версии, погибли от недостатка кислорода
0
81
12:32 23.10.2019
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд - Путин
0
128
12:20 23.10.2019
Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес - СМИ
0
167
12:05 23.10.2019
В США потребовали от России предоставить доказательства вины Уилана
0
163
12:02 23.10.2019
Афганистан включен в повестку встречи военных министров НАТО
0
168
12:00 23.10.2019
Реалити-шоу в мужском монастыре запустит телеканал "Спас"
0
156
11:32 23.10.2019
Может быть прекращена работа "Комитета за гражданские права"
0
188
11:20 23.10.2019
Двое задержаны и четверо объявлены в розыск после стрельбы в хуторе под Ростовом-на-Дону
0
211

Возврат к списку