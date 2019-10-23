В здании Совета Федерации объявили эвакуацию
13:00 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объявление об эвакуации сотрудников прозвучало в здании Совета Федерации из-за подгоревшего в буфете мяса, передает корреспондент ТАСС из здания верхней палаты парламента.
"В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения", - прозвучало из динамиков объявление. Всех попросили выйти на улицу, взяв документы и ценные вещи.
При этом пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.
Как сказал журналистам один из представителей оперативных служб, в буфете подгорело мясо. "Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте", - сказал собеседник агентства.
При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.
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