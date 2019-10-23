Рабочие рудника "Таймырский", по предварительной версии, погибли от недостатка кислорода
13:05 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три работника рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, предварительно, погибли от недостатка кислорода. Об этом в среду заявил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.
"При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями, не связана с технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки", - сказал он.
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