В Британии в грузовике обнаружили 39 тел

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Британии в контейнере грузовика обнаружили тела 39 человек. Как передаёт The Sun, возбуждено дело о массовом убийстве.

Тела были найдены в промышленном парке графства Эссекс. По предварительной информации, грузовик прибыл из Болгарии в Великобританию 19 октября. По подозрению в убийстве задержан 25-летний водитель. Эхо Москвы

