В Британии в грузовике обнаружили 39 тел
13:20 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Британии в контейнере грузовика обнаружили тела 39 человек. Как передаёт The Sun, возбуждено дело о массовом убийстве.
Тела были найдены в промышленном парке графства Эссекс. По предварительной информации, грузовик прибыл из Болгарии в Великобританию 19 октября. По подозрению в убийстве задержан 25-летний водитель. Эхо Москвы
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